news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 16 мая 2026 19:33

Депутат напомнил о праве россиян перейти на удаленку при температуре воздуха выше +30 градусов

Читайте нас в
Телеграм

При температуре воздуха выше +30 градусов россияне по согласованию с руководством имеют право перейти на удаленный режим работы, напомнил в беседе с «Абзацем» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Парламентарий пояснил, что, согласно Трудовому кодексу, работодатель обязан обеспечить сотрудникам комфортные условия на рабочем месте, в том числе соблюдение температурного режима через проветривание и работу кондиционеров. Если работник хочет выполнять обязанности из дома, он вправе запросить такую возможность у руководства, добавил Нилов.

Депутат уточнил, что право на удаленную занятость зафиксировано в законе, когда сотрудник определенное время работает дистанционно, оставаясь на связи с руководителем. Если такой пункт предусмотрен трудовым соглашением или коллективным договором, проблем возникнуть не должно, поскольку Трудовой кодекс это позволяет.

#удаленная работа #жара #депутат
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Умерла татарская певица Резеда Кадырова

16 мая 2026
В Татарстане годовой план по строительству жилья выполнен уже на 58%

В Татарстане годовой план по строительству жилья выполнен уже на 58%

16 мая 2026
Новости партнеров