Депутат напомнил о праве россиян перейти на удаленку при температуре воздуха выше +30 градусов

При температуре воздуха выше +30 градусов россияне по согласованию с руководством имеют право перейти на удаленный режим работы, напомнил в беседе с «Абзацем» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Парламентарий пояснил, что, согласно Трудовому кодексу, работодатель обязан обеспечить сотрудникам комфортные условия на рабочем месте, в том числе соблюдение температурного режима через проветривание и работу кондиционеров. Если работник хочет выполнять обязанности из дома, он вправе запросить такую возможность у руководства, добавил Нилов.

Депутат уточнил, что право на удаленную занятость зафиксировано в законе, когда сотрудник определенное время работает дистанционно, оставаясь на связи с руководителем. Если такой пункт предусмотрен трудовым соглашением или коллективным договором, проблем возникнуть не должно, поскольку Трудовой кодекс это позволяет.