Депутат напомнил, что на Госуслугах доступна проверка всех зарегистрированных номеров

На портале «Госуслуги» доступен сервис «Сим-карты», с помощью которого граждане могут проверить, сколько телефонных номеров зарегистрировано на их имя, и при необходимости отключить лишние. Об этом в беседе с «RT» напомнил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Он отметил, что этот инструмент играет важную роль в борьбе с мошенничеством, поскольку именно «серые» сим-карты, оформленные на ничего не подозревающих людей, часто используются для массовых обзвонов и преступных схем.

Панеш также обратил внимание на действующие законодательные ограничения по количеству сим-карт, оформленных на одного человека. Он сообщил, что граждане России могут иметь не более 20 номеров, а иностранные граждане и лица без гражданства – не более 10.

В случае превышения лимита оператор связи обязан приостановить обслуживание всех номеров до приведения их количества в соответствие с требованиями.

Депутат подчеркнул, что особенно важно проверять данные на портале «Госуслуги» пожилым людям, которые чаще становятся жертвами мошенников. Он посоветовал пользователям уточнить, сколько сим-карт оформлено на их имя, и при обнаружении лишних номеров сразу их блокировать, отметив, что это помогает защитить не только себя, но и способствует общей борьбе с телефонным мошенничеством.