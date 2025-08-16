Депутат Морозов назвал встречу на Аляске примером политического мастерства

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа показала мастерство политических ходов обеих сторон. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов в своем Телеграм-канале.

По мнению Морозова, политика требует умения использовать выгодные позиции соперника и действовать здесь и сейчас, а не следовать иллюзорным сценариям будущего.

Депутат подчеркнул, что Дональд Трамп сохранил центральную позицию США по Украине, продвигая движение к прекращению войны, в то время как российский лидер Владимир Путин добился принятия формулы, согласно которой мир возможен только при устранении первопричин конфликта, а не через временное перемирие.

Морозов отметил, что саммит показал необходимость чтения исторических процессов и умения строить стратегию на основе реальных обстоятельств.

По его мнению, Аляска стала местом, где оба президента смогли продемонстрировать свои победы: Трамп – в сохранении позиции США по Украине, Путин – в продвижении концепции долгосрочного мира. Депутат также подчеркнул, что политика требует ответственности и расчета, а не эмоциональных военных амбиций.