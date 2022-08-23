Депутат Миронов: Заказчик убийства Дугиной – Зеленский, он предстанет перед судом

Президент Украины Владимир Зеленский является заказчиком убийства журналистки и политолога Дарьи Дугиной, заявил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов. Все причастные к преступлению, в том числе украинский лидер, предстанут перед судом, добавил он.

«Я убежден, что виновные в заказе этого террористического акта – и исполнители, и заказчики, а заказчики находятся в Киеве, и заказчик — лично господин Зеленский, они обязательно предстанут перед судом международного трибунала», – сказал Миронов на церемонии прощания с Дарьей Дугиной (цитата по РИА Новости).

При этом он добавил, что денацификация Украины «невозможна без ликвидации преступного фашистского режима Зеленского».

Напомним, прощание с Дарьей Дугиной проходит в московском телецентре «Останкино». Ранее Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дарью Дугину орденом Мужества.