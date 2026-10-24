Депутат Миронов предложил запретить пальмовое масло в школах и больницах

Лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов предложил запретить поставлять в школы продукты, содержащие пальмовое масло, назвав его вредным. Об этом он заявил в беседе с «Газетой.Ru».

По словам парламентария, ежегодно в Россию поставляют около миллиона тонн пальмового масла. Он отметил, что многие знают о его вреде: повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и метаболических нарушений. Многие эксперты указывают, что при нагревании образуются токсичные вещества, которые могут способствовать развитию онкологических заболеваний и отрицательно влиять на репродуктивную функцию.

Миронов предложил повысить налог на пальмовое масло и запретить его поставки в школы и медучреждения. По его словам, специалисты утверждают, что применять пальмовое масло можно при соблюдении высоких требований обработки, которые убирают вредные и токсичные компоненты. Однако это затратно, и производители используют его с минимальной переработкой в дешевых продуктах.

Именно здесь, считает депутат, нужны дополнительные ограничения, и начинать надо с продуктов для детей. Кроме того, он предложил специальным федеральным законом запретить закупку продуктов с пальмовым маслом медицинскими и образовательными организациями. Миронов выразил уверенность, что подавляющее большинство граждан положительно отнесется к этому нововведению.