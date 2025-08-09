Депутат Милонов раскритиковал практику с домашними заданиями в школах

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов раскритиковал практику с домашними заданиями в российских школах. По словам парламентария, уровень нагрузки на учеников от «домашки» запредельный, из-за чего у школьников не остается времени на отдых.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что большинство депутатов считают, что школьники перегружены – они проводят за учебой по 8-10 часов в день. Кроме того, школьники пользуются ИИ для решения задач, что, по словам Володина, превращает в «пустую трату времени» этот процесс.

«Тот объем домашнего задания, о котором говорит Вячеслав Викторович [Володин], выходит за рамки разумной нагрузки детей вне школы. У школьников не остается времени на отдых и восстановление сил, на занятия в секциях и кружках», — цитирует Милонова «Газета.ru».

Он отметил, что из-за большого объема заданий на дом, школьники тратят на выполнение домашней работы столько же времени, сколько проводят в школе.

Однако, прежде чем полностью отменять домашние задания, необходимо изучить этот вопрос с родителями, органами госвласти и преподавателями, добавил Милонов.

Он, в свою очередь, уверен, что в России смогут найти приемлемую форму, сохранив некий «образовательный драйв» вне стен школы, и избежав «пыток» для школьников.