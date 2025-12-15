Депутат Милонов прокомментировал инцидент с нападением ученика на учителя в Петербурге

Фото: Госдума

Плохие оценки стали поводом для нападения ученика с ножом на учительницу, но не его причиной. Таким мнением с корреспондентом «Татар-информа» поделился зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов, комментируя инцидент, произошедший в одной из школ Санкт-Петербурга.

Ранее ГУМВД по Санкт-Петербургу сообщало, что в одной из школ Красногвардейского района города школьник ранил ножом 29-летнюю учительницу. По данным РИА «Новости», предварительно, причиной послужила плохая оценка.

«Плохие оценки – это повод (для нападения – прим. Т-и), но не его причина. Причина кроется более глубоко. Я не в курсе причин, из-за которых произошел данный инцидент, поэтому вешать ярлыки сейчас рано. Почему ребенок так себя повел, пока неизвестно. "Двойки" ставят всем, но не все ученики после получения плохой оценки набрасываются на преподавателя с ножом», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что при разборе данного происшествия следует изучить семью нападавшего и самого ребенка, а также проанализировать отношения школьника с другими обучающимися и педагогами.

«Может, родители не обращали на ребенка внимания, может, ребенок был из неблагополучной семьи. Вешать ярлыки преждевременно, сперва нужно разобраться в первопричинах», – резюмировал парламентарий.