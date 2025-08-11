Депутат Милонов призвал запретить шоу «Битва экстрасенсов»

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить шоу «Битва экстрасенсов». Причем закрыть передачу, по его мнению, нужно было давно.

«Шоу "Битва экстрасенсов" запретить надо давно. Данная телепередача – это надувательство, поскольку она обманывает людей и вводит их в заблуждение. Причем это не просто безобидное надувательство, а очень опасное явление, потому что люди при просмотре этой программы начинают верить в способности так называемых экстрасенсов в исполнении актеров», – сказал Милонов журналисту «Татар-информа».

По его мнению, «Битва экстрасенсов» – это зарабатывание денег на дураках, то есть передача помогает богатеть мошенникам.

Он также допустил, что «эзотерический» бизнес, который зарабатывает на своих обманах миллиарды рублей, поддерживает эти шоу для того, чтобы люди верили в способности так называемых экстрасенсов.

«Российская академия наук официально признала все экстрасенсорные способности лженаукой. Данное шоу, по сути, идет вразрез с официальной позицией академии. Я думаю, что мы сможем окончательно закрепить этот тезис, как только сформулируем государственное отношение к эзотерике как к вредной идеологии», – подчеркнул парламентарий.