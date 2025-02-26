Депутат Милонов призвал разработать отечественный минивэн для многодетных семей

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил разработать отечественный минивэн, предназначенный для семейного использования. Такое заявление он сделал в интервью RT, комментируя доклад Общественной палаты и Росстата о мерах поддержки многодетных семей.

Парламентарий отметил, что наличие автомобиля для семьи с детьми стало не просто удобством, а настоящей необходимостью.

«Одежда, подгузники, смеси, баночки, лекарства — все нужно перевозить, ничего не оставишь, поэтому я всячески за то, чтобы автомобили стали доступнее для семейных граждан, особенно для многодетных. Тут уж совсем без вариантов: машина нужна», – сказал Милонов.

Однако легковые автомобили, по его мнению, не подходят для многодетных семей.