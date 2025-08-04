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Общество 4 августа 2025 16:46

Депутат Милонов назвал любителей «тонировки» авто представителями секс-меньшинства*

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Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что люди, которые любят тонировать лобовое стекло автомобиля, являются представителями нетрадиционной сексуальной ориентации* (Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

«Тонирование лобового стекла — это, без сомнения, признак нетрадиционной сексуальной ориентации», — сказал он.

По мнению парламентария, такие граждане «затемняют» стекла своего автомобиля с помощью пленки, чтобы предаться греховным утехам со своим однополым партнером прямо в салоне транспортного средства.

«Чем занимается водитель в наглухо затонированной машине? Ответ очевиден — содомские утехи. Блуд вместе со своим однополым партнёром», – отметил Милонов.

Депутат также назвал представителями секс-меньшинства и любителей устанавливать «рассверленный задний выхлоп».

#Виталий Милонов #тонированные автомобили #критика
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