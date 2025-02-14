Депутат Милонов назвал День святого Валентина «духовной диверсией» против России
Депутат Госдумы Российской Федерации Виталий Милонов резко раскритиковал празднование Дня святого Валентина, назвав его «разновидностью заражения духовным венерическим заболеванием». Об этом он заявил в интервью RT.
По мнению депутата, этот праздник является «пластиковым недоразумением» и не несет никакой пользы для России.
«Считаю, что привнесение Дня святого Валентина – это успешная духовная диверсия против России, которую совершили либералы в 1990 годы», – заключил он.