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Общество 14 февраля 2025 11:06

Депутат Милонов назвал День святого Валентина «духовной диверсией» против России

Депутат Милонов назвал День святого Валентина «духовной диверсией» против России
Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы Российской Федерации Виталий Милонов резко раскритиковал празднование Дня святого Валентина, назвав его «разновидностью заражения духовным венерическим заболеванием». Об этом он заявил в интервью RT.

По мнению депутата, этот праздник является «пластиковым недоразумением» и не несет никакой пользы для России.

«Считаю, что привнесение Дня святого Валентина – это успешная духовная диверсия против России, которую совершили либералы в 1990 годы», – заключил он.

#Виталий Милонов #день святого валентина
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