Общество 10 февраля 2026 16:59

Депутат Милонов назвал День святого Валентина «днём распродаж»

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов высказал мнение, что продвижение праздника 14 февраля в России имеет коммерческую основу и лишено традиционного смысла. Об этом он заявил в беседе с «Радио 1».

Милонов отметил, что в современном контексте День святого Валентина превратился в «день распродаж». Он считает, что коммерческие структуры активно используют этот повод для повышения продаж, монетизируя свои маркетинговые возможности.

Милонов также напомнил, что католическая церковь отказалась от празднования этой даты, и указал на то, что организация соответствующих акций в торговых точках может противоречить законодательству о деятельности религиозных объединений. По его словам, суть праздника была опошлена коммерсантами, и сейчас он служит лишь для стимулирования сбыта товаров.

#Виталий Милонов #Госдума #День всех влюбленных
