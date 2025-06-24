Депутат Метелев: Закон о профилактике травли среди детей примут до конца года

В Государственной Думе рассчитывают принять законопроект о профилактике травли среди детей до конца 2025 года. Об этом заявил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума.

«В соответствии с нацпроектом "Молодежь и дети" он (законопроект о профилактике травли среди детей – ред.) должен быть принят до конца года», — подчеркнул депутат.

По словам Метелева, речь идет о пакете из четырех законодательных инициатив, цель которых — выстроить комплексную систему предупреждения буллинга и механизмов реагирования.

«Первое: школы должны фиксировать у себя факт травли, то есть мы должны поменять парадигму, когда школа замалчивает сегодня факты травли... В каждой школе комиссия по урегулированию споров будет функционировать. Когда возникают случаи травли, школа сначала сама должна своими силами с участием и детей, и старшеклассников, и педагога-психолога решить эту проблему. Если факт травли произошел, то в отношении детей, кто пострадал, и агрессора, и так называемых свидетелей, оказывается им педагогическая, социально - психологическая помощь», — пояснил он.

В рамках законопроекта в образовательный процесс планируется включить профилактические мероприятия: тематические уроки, командообразующие тренинги, просмотры фильмов и другие форматы работы с детьми.

Особое внимание в документе уделяется подготовке педагогов, которые должны уметь правильно реагировать на подобные инциденты. В случае, если ситуация выходит за рамки возможностей школы, подключаются комиссии по делам несовершеннолетних и другие службы.

Если несовершеннолетний систематически нарушает нормы и не поддается коррекции, возможно направление его в специальное учебное учреждение.

Метелев добавил, что на федеральном уровне Минпросвещения совместно с Минздравом и МВД утвердят порядок реагирования на случаи травли, где будут подробно прописаны действия всех участников и механизм обмена информацией.

Он уточнил, что в законопроекте не предусмотрено штрафов или иных административных наказаний.

«Наказание - ребенок на учет встает, это же в биографии навсегда, плюс спецучреждения, то есть вот это и есть наказание», — резюмировал парламентарий.