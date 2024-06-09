Депутат Мазакин о ранении на СВО: После лечения смогу быть еще полезным стране

Фото предоставлено Натальей Паниной

Эдуард Мазакин — депутат Бугульминского горсовета. В апреле 2022 года одним из первых убыл в зону специальной военной операции, год служил в добровольческом батальоне «Барс». После заключил контракт с Министерством обороны РФ.

«Причин пойти на СВО много разных было. Во-первых, патриотизм — для меня не просто слово и не пустой звук. И встать на защиту Родины — не пафосные слова. События в Донецке, гибель сына моего друга, служившего в Вооруженных Силах, в целом события в мире формировали мысли, способствующие принятию этого решения», — рассказал он.

Родом Эдуард Мазакин из села Петровка, закончил профессиональное училище №48 по специальности водитель-автокрановщик, после учебы проходил срочную службу в армии, во внутренних войсках в отряде спецназначения.

Фото предоставлено Натальей Паниной

Эдуард Мазакин — действующий депутат, старается помогать людям, которые обращаются к нему со своими проблемами. Он отец двоих детей — дочь Анастасия только что закончила бугульминский профессионально-педагогический колледж, сын Данила учится в школе. Уезжая добровольцем, Эдуард Сергеевич решил не сообщать родным о своем намерении.

«Не хотел говорить, чтобы не волновались сильно. Объяснил, что поехал работать в партию, предупредил, что там нет связи. Позже они узнали все-таки где я, пришлось признаться, что это правда, — поделился Эдуард Мазакин. — Переживали, конечно, но ведь я взрослый человек, сам отвечаю за свои поступки. Отец тоже принял мое решение, а дети, надеюсь, все-таки они гордятся, даже если беспокоятся за меня».

Эдуард Мазакин также рассказал о жизни в полевых условиях.

«В основном сами окапываемся, если, например, на передней линии, соответственно, живем в блиндажах без печки. С собой брали спальные мешки, так как печку не растопишь, чтобы не выдать себя противнику, а когда на отдых выводили, уже проще, блиндажи с печками», — делится боец.

Фото предоставлено Натальей Паниной

При выполнении одной из боевых задач Эдуард Мазакин получил ранение, после которого в настоящее время проходит реабилитацию. Во время взрыва Эдуарда Сергеевича откинуло взрывной волной, он сильно ударился при падении, потерял сознание. Очнулся на руках боевых товарищей.

«Была контузия у меня, изначально ставили диагноз — компрессионный перелом позвоночника, слава Богу, осколков не было. Как врач объяснил, произошло кровоизлияние, приняли решение оперировать, чтобы не парализовало ноги. Сделали операцию в Екатеринбурге, в военном госпитале. Доктора отличные, персонал тоже, отношение очень хорошее к солдатам, — рассказал Эдуард Сергеевич. — Сейчас наблюдаюсь, прохожу реабилитацию. После думаю, все же смогу быть еще полезным стране».

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ.

За мужество и самоотверженность, проявленные в боях и при выполнении специальных заданий, младший сержант Эдуард Мазакин награжден медалью «За отвагу» и орденом Мужества.

«Еще будучи добровольцем, я был командиром роты. Поэтому считаю, что награды — это не только моя заслуга, но и ребят, которые со мной были. Один в поле не воин. Это важно, когда ты можешь рассчитывать на тех, кто рядом с тобой. Ребята хорошо выполняли поставленную задачу, без них ничего бы не получилось. Награды — это, безусловно, приятно, значит отметили мой вклад. Очень благодарен за поддержку своей семье, родителям, друзьям и неравнодушным бугульминцам. Победа будет за нами!» — убежден бугульминец.

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее – по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону