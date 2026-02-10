Депутат Матвейчев заявил, что в России ведут переговоры с Телеграм о его работе в стране

Российские власти ведут переговоры с администрацией мессенджера Телеграм, чтобы обеспечить его стабильную работу в России. Об этом депутат Госдумы Олег Матвейчев сообщил изданию «Абзац», комментируя сообщения о возможном замедлении сервиса.

По его словам, в случае отказа Телеграм выполнять требования российского законодательства мессенджер может столкнуться с теми же ограничениями, что и WhatsApp*.

При этом, как отметил парламентарий, переговоры проходят непросто, однако российское подразделение Телеграм, по его информации, готово соблюдать действующие законы. Матвейчев добавил, что после нахождения технического решения и достижения компромисса ситуация устроит все стороны.

*Принадлежит компании Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена.