Депутат Матвейчев допустил признание феминизма экстремистским движением

В перспективе может встать вопрос о признании феминизма экстремистским движением. Об этом заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев, его слова приводит «NEWS.ru».

Он отметил, что эта идеология противоречит традиционным ценностям и оказывает негативное влияние на демографическую ситуацию в стране.

Парламентарий заявил, что подходить к вопросу следует не комплексно, а через анализ деятельности отдельных организаций и конкретных людей. По его утверждению, пропаганда феминизма ведет к росту числа разводов, снижению рождаемости и общему подрыву демографической политики.

Матвейчев также подчеркнул, что значительная часть российских феминистских объединений либо финансируется из-за рубежа, либо находится под идейным влиянием западного феминизма. При этом, как напомнил депутат, многие активистки уже получили статус иноагентов.