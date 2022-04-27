Депутат «Мәрхәмәт» предложила запустить в Татарстане проект помощи матерям военных

Руководитель объединения женщин-депутатов «Мәрхәмәт – Милосердие» Новошешминского района Татарстана Надежда Попкова предложила запустить проект, посвященный матерям, воспитавшим защитников России. Об этом она заявила на заседании, на котором подвели итоги второго этапа социально-гуманитарного проекта «У войны не женское лицо…».

«Хочу обратиться к женщинам-депутатам Государственного Совета Татарстана с просьбой обратить внимание на женщин-матерей, чьи дети прошли Афганистан и другие локальные войны. Возможно, в будущем появится еще один социальный проект, рассказывающий о женщинах-матерях, воспитавших воинов – защитников Отечества, России», – сказала Попкова.

Докладчик отметила, что в Новошешминском районе в сборе гуманитарной помощи российским военным, участвующим в спецоперации на Украине, и жителям Донбасса первыми откликнулись женщины-матери и труженицы тыла. «Каждая из них в течение десяти дней несла продукты, деньги. Таким образом, из района было отправлено около 2 тонн груза», – уточнила она.

Депутат Госдумы Татьяна Ларионова поблагодарила Попкову за идею оказать помощь матерям воинов. «Это очень правильно, особенно в нынешней ситуации. Я думаю, что списки тех матерей, которым нужна будет наша поддержка, внимание и забота увеличатся. Поэтому спасибо за это предложение», – поддержала она инициативу.

Говоря о проекте «У войны не женское лицо…», Ларионова подчеркнула, что его реализация должна быть продолжена. «То, что сегодня творится вокруг нашей страны, – очерняется подвиг нашего народа, стараются показать победы в Великой Отечественной войне, к сожалению, в черных красках. Но это можно ликвидировать в настроении подрастающего поколения как минимум такими мощными проектами, как “У войны не женское лицо…”. Такой проект не должен останавливаться, не должны подводиться окончательные итоги, только промежуточные. Пока живы наши ветераны, мы должны эти задачи решать и дальше», – заметила она.

По словам парламентария, с главной задачей проекта – окружить особым вниманием и заботой каждую участницу войны и труженицу тыла – депутаты справились. «Все технологии, которые появились в рамках нашего проекта, лишены формализма. И это очень важно», – добавила она.

Руководитель объединения женщин-депутатов Госсовета РТ «Мәрхәмәт – Милосердие» Алсу Набиева напомнила, что первый этап этого проекта стартовал в феврале 2020 года. За время его реализации было собрано 1 378 новелл, интервью, воспоминаний, публикаций, около 400 документов, фотографий, материалов из семейных архивов женщин-ветеранов.

В период второго этапа было собрано более 5 тыс. новелл, интервью, воспоминаний; свыше 5,5 тыс. документов, писем. Все фотографии и материалы из семейных архивов переданы в государственные и муниципальные архивы.

«На начало реализации второго этапа проекта насчитывалось более 22 тыс. тружениц тыла. На сегодня эта цифра составляет 15 589. Мы продолжаем работу с нашими ветеранами – участницами войны и труженицами тыла», – заключила она.