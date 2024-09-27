Депутат Марат Бариев: Послание Раиса РТ охватило все насущные вопросы

Марат Бариев

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем послании Государственному Совету РТ на 2025 год уделил внимание молодежной политике и отметил важность патриотического воспитания нового поколения, рассказал депутат республиканского парламента Марат Бариев. Руководитель республики выступил с ежегодным посланием к Госсовету РТ сегодня в ГБКЗ имени Салиха Сайдашева.

«Мы — депутаты, избранные на выборах, которые прошли всего две недели назад, и это хорошо, что послание состоялось после выборов. Перед нами поставлены новые задачи, обозначены проблемы. В целом очерчен план. Послание охватывает все насущные вопросы жизни республики. Много внимания уделено теме специальной военной операции, мерам поддержки ее участников», — сказал Марат Бариев корреспонденту «Татар-информа».

Одним из важных пунктов послания стала молодежная политика, заметил депутат. «Вопросы молодежной политики обычно звучали ближе к середине послания. А в этот раз Раис остановился на них в начале: и на проблемах молодежи, и на теме воспитания. Значит, растет и ценность молодежи, и внимание к ней. К задаче подготовки молодых кадров для социально-экономического развития республики тоже было уделено отдельное внимание», — пояснил Марат Бариев.

По словам депутата, большое внимание в послании также было уделено социально-экономическому развитию республики и образованию. «Планы обозначены, цели поставлены. Остается только работать и осуществить их», — заключил он.

Юлай Низаев