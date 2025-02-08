Депутат Леонов: Возвращать алкоголь на стадионы не следует

Алкогольное пиво на стадионы возвращать не стоит, заявил Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, чьи слова приводит «Газета.Ru».

«Позиция моя личная — это то, что возвращать алкоголь на стадионы не следует», — сказал он.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что депутаты хотят снова обсудить идею вернуть пиво на стадионы.

Леонов, комментируя эту новость, сказал, что спорт не должен ассоциироваться с алкогольными напитками. Однако здесь встает вопрос и финансовых ресурсов, считает он. Как отметил парламентарий, стадионы зарабатывают, и продажа пива в таких местах увеличит выручку тем, кто делают на этом бизнес.

При этом настоящим спортивным болельщикам не нужен допинг. Такие люди, по его словам, получают удовольствие от самой игры.

«А те, кто воспринимает футбол как некое времяпрепровождение, то, может быть, им и нужен (допинг в виде пива – прим. Т-и)», - отметил Леонов.

Резюмируя, он сказал, что «чем меньше алкоголя будет в нашей жизни, тем лучше».

Ранее сообщалось, что продажи коктейлей в России резко «упали», напитки могут убрать с продаж.