Депутат Леонов призвал ради безопасности детей не лишать их мобильных телефонов

Ребенок должен постоянно иметь при себе полностью заряженный мобильный телефон с установленным приложением родительского контроля. Такое мнение в комментарии ТАСС высказал депутат Госдумы от фракции и координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов, отвечая на вопрос о мерах профилактики пропажи детей, особенно в выходные и праздничные дни.

Парламентарий отметил, что лишать ребенка телефона недопустимо, поскольку связь с ним должна сохраняться постоянно. По его словам, наличие полностью заряженного устройства является базовым условием безопасности.

Леонов также указал на необходимость установки на смартфон специальных программ родительского контроля. Такие приложения, по его мнению, позволяют взрослым в режиме реального времени отслеживать местоположение ребенка и значительно снижают риск его потери.

Поводом для комментария стал недавний инцидент в Самарской области, где накануне вечером четверо детей – мальчик 10 лет и три девочки в возрасте 5, 10 и 11 лет – не вернулись с прогулки. Полиция объявила их в розыск. Утром дети самостоятельно пришли в храм, а правоохранители сообщили, что ночь они провели в заброшенном помещении неподалеку.

В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает, причины и обстоятельства ухода из дома выясняются.