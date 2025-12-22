Депутат Леонов предупредил о рисках нахождения в центре толпы на праздниках

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Депутат Госдумы и координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов предупредил граждан о необходимости быть осторожными в местах массового скопления людей на праздничных мероприятиях. Его слова приводит «ТАСС».

Следует избегать центра толпы, даже если там раздают подарки, и находиться в тех местах, где можно спокойно развернуться и выйти.

Леонов отметил, что при столпотворении важно обращать внимание на людей, которым может понадобиться помощь. Он пояснил, что, если человек выглядит растерянным и плохо реагирует на обращенные к нему слова, его следует вывести из толпы.

Депутат добавил, что в случае давки или нахождения в плотной толпе необходимо всеми силами удерживаться на ногах и постепенно двигаться к краю толпы, чтобы минимизировать риск травм.