Руc Тат
16+
Общество 11 января 2026 20:55

Депутат Леонов предостерег от купания в проруби тех, кто не закаляется регулярно

Россиянам, которые не занимаются закаливанием на регулярной основе, не рекомендуется окунаться в прорубь на Крещение. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

По его словам, с медицинской точки зрения разовое купание в ледяной воде может представлять опасность для организма. «Если человек не занимается закаливанием систематически, то, конечно, нежелательно его купание в проруби», – отметил депутат в беседе с ТАСС. Он подчеркнул, что особенно недопустимо делать это в состоянии алкогольного опьянения.

Леонов обратил внимание, что наибольший риск крещенские купания представляют для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем, включая хронические. «Они могут пострадать – либо у них обострится их заболевание, либо может наступить даже и летальный исход», – пояснил он, добавив, что холод вызывает сужение сосудов и снижение кровотока, что может привести к инфарктам или инсультам.

Глава комитета также подчеркнул, что при желании подобные процедуры следует проводить «в более щадящих условиях». «Не надо испытывать судьбу», – заключил он.

