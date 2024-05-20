Депутат Кучеренко: ВС России уничтожили 90% тепловых энергомощностей Украины

Вооруженные силы России ударами по украинской инфраструктуре выбили порядка 90 процентов мощностей тепловых электростанций в стране. Об этом заявил экс-министр ЖКХ Украины, депутат Рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко в эфире YouTube-канала «Вышка».

«Мы потеряли восемь тысяч мегаватт электроэнергии — это очень много. Я общался с энергетиками – из восьми тысяч работает восемьсот. Десятая часть», — цитирует РИА Новости.

По словам эксперта, даже увеличение объемов импорта не поможет Киеву избежать дефицита электроэнергии, в связи с чем Украину надолго ждут отключения света.

«Ограничения будут долго. И летом будут, и потом будут, и зимой будут. Потому что ничего кардинально не изменится. К сожалению, мы не сможем быстро отремонтировать тот потенциал станций, которые были выведены за последние волны ракетных атак», – резюмировал Кучеренко.