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Депутат Крыма рассказал, как могут заполнить Северо-Крымский канал
Глава крымского парламента Владимир Константинов заверил, что вода в Крыму обязательно будет. С его слов, Северо-Крымский канал в перспективе можно вновь заполнить водой из Днепра. Также вода может попасть в канал через систему насосов или естественным стоком. Когда же СВО закончится, можно будет уже сформировать полную хозяйственную стратегию, цитирует спикера РИА «Новости».
Еще Константинов добавил, что запуск Северо-Крымского канала позволит восстановить выращивание риса на полуострове.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов тоже говорил, что подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу возобновят после окончания спецоперации.
Напомним, в 2014-м Украина перекрыла подачу воды по каналу из Днепра, тем самым показав свое несогласие с присоединением Крыма к РФ. В феврале 2022 года российские военнослужащие разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу.
Однако в июне прошлого года вода снова перестала поступать. Это произошло, потому что ВСУ разрушили Каховскую гидроэлектростанцию в Херсонской области.
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