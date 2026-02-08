Депутат Кошелев объяснил новые правила оплаты воды без приборов учета

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассказал о новых правилах оплаты холодной воды без счетчиков в России. Его слова приводит «РИА Новости».

Он отметил, что часть изменений направлена на борьбу с так называемыми «резиновыми» квартирами, где прописаны один-два человека, а реально проживают несколько жильцов. В таких случаях расход воды получается высоким, и плата даже с повышающим коэффициентом оказывается ниже, чем по счетчику.

Кошелев пояснил, что в декабре 2025 года правительство увеличило коэффициент для жильцов, не установивших приборы учета, с 1,5 до 3. Он подчеркнул, что повышенный коэффициент применяется только к холодной воде и не затрагивает горячее водоснабжение и электроэнергию.

Депутат уточнил, что изменения касаются квартир, где установка счетчика возможна. Если монтаж прибора невозможен, повышающий коэффициент не применяется. По словам Кошелева, индивидуальные приборы учета должны были быть установлены еще в 2012 году. Сейчас, по данным ГИС ЖКХ, 64% квартир в среднем по стране уже оборудованы счетчиками, поэтому новые правила затронут далеко не всех жильцов.

Он добавил, что наличие измерителей расхода воды позволяет платить только за фактическое потребление. Если число прописанных в квартире жильцов совпадает с реально проживающими, установка счетчика, как правило, снижает размер платежей. Кошелев подчеркнул, что плата по счетчику отражает именно личное потребление, а не усредненные нормативы.