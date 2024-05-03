Депутат Кошелев: Ни о какой полной отмене штрафов за тонировку речи нет

Ни о какой «полной отмене штрафов за тонировку», как об этом уже написали некоторые СМИ, речи нет. Об этом заявил депутат партии ЛДПР и один из авторов законопроета Владимир Кошелев.

Он напомнил, что, согласно российскому ГОСТу и техрегламенту транспортных средств, ветровое и передние боковые стекла должны пропускать свет не менее чем на 70%. Если эти требования не выполняются, то водителя ждет штраф - 500 рублей.

«Поэтому мы с коллегами по фракции ЛДПР внесли законопроект, которым предлагаем смягчить эту норму вдвое и не наказывать водителей, если светопропускание тонировки передних боковых стекол их авто будет составлять не менее 50% от требований техрегламента, то есть 35%. Но ни о какой «полной отмене штрафов за тонировку», как об этом уже написали некоторые СМИ, речи нет», - написал депутат в своем телеграм-канале.

Он отметил, что 35% — это не «глухая» тонировка, которая по-прежнему останется под запретом. Это просто чуть затененное, но по-прежнему прозрачное стекло, которое даст достаточную видимость внутри и снаружи салона, причем как в светлое, так и в тёмное время суток. Такая тонировка также не препятствует работе дорожных камер и сотрудников ГИБДД. Однако такой процент «затемнения» поможет дополнительно защитить салон автомобиля, самого водителя и пассажиров от жары и солнца, что для многих регионов России очень актуально, объясняет Кошелев.

Еще депутат обратил внимание на то, что данный подход к тонировке успешно практикуют во многих странах с жарким климатом, например, в Греции: там штраф за тонировку инспектор назначает «на глазок», исходя из того, может ли он видеть и уверенно идентифицировать водителя через стекло.

Парламентарий еще раз подчеркнул, что «никакого возврата к «глухим», «зеркальным» и прочим вариантам быть не может».