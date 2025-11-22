news_header_top
Общество 22 ноября 2025 09:18

Депутат Кошелев напомнил о штрафах за продажу пиротехники несовершеннолетним

Продажа пиротехнических изделий лицам младше 16 лет является административным правонарушением и может обернуться значительными штрафами. Об этом РИА Новости сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Он уточнил, что, согласно статье 14.2 КоАП РФ, за реализацию фейерверков детям предусмотрены штрафы: от 1,5 до 2 тыс. рублей для граждан, от 3 до 4 тыс. – для должностных лиц и от 30 до 40 тыс. – для юридических лиц. В большинстве случаев нарушителям также грозит конфискация товара, за исключением изделий первого класса опасности.

Кошелев напомнил, что отдельные виды безопасной пиротехники – например, хлопушки и бенгальские огни – разрешено продавать детям старше десяти лет. Точный возраст, с которого допускается покупка конкретного изделия, производитель указывает на упаковке.

Депутат призвал родителей уделить внимание безопасности и объяснить детям правила обращения с пиротехникой. По его словам, ежегодно в праздничные дни фиксируются случаи травм среди несовершеннолетних, возникающие из-за неправильного использования петард и салютов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане с 25 декабря 2025 года по 11 января 2026 года планируется введение особого противопожарного режима.

#Пиротехника #штрафы #новогодние праздники
