Депутат комитета Госдумы отметила рост интереса к китайскому языку у школьников

В условиях экономических санкций Запада и его антироссийской риторики происходит переориентация на Восток, что приводит к увеличению числа школьников, изучающих китайский язык. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова.

Она отметила, что восточными языками в России интересовались и раньше и многие из обучающихся смогли достичь хороших результатов в их изучении.

«Причем рост восточного языкового направления шел и раньше. У нас из года в год проводятся все более интенсивные олимпиады по китайскому языку. У нас уже очень много безупречно говорящих на китайском языке учащихся», – сказала депутат.

По ее словам, самым востребованным для сдачи экзаменов по иностранным языкам все еще остается английский, но в сегодняшних реалиях не исключено, что количество школьников, выбирающих китайский язык, еще больше увеличится.

«Может быть, кто-то теперь займется изучением китайского или другого языка. Я думаю, что это (рост интереса к китайскому языку, – ред.) будет идти своим чередом в рамках тех ритмов, которые были уже заданы», – подчеркнула Аршинова.

Напомним, 23 февраля руководство ЛНР и ДНР обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. После этого зарубежные страны начали ужесточать ограничения против России.