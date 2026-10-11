Депутат Колунов: узнать сроки капремонта дома можно через «Госуслуги» и ГИС ЖКХ

Капитальный ремонт многоквартирного дома в среднем должен проводиться каждые 25–30 лет, при этом каждый элемент или инженерная система ремонтируются отдельно, и единого срока для всего здания не существует. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Сергей Колунов.

По его словам, единого срока для всего здания целиком нет. Комплексный капремонт сейчас практически не практикуется, вместо этого региональные программы составляют графики ремонта для каждого отдельного конструктивного элемента и инженерной системы. Так, лифты должны меняться раз в 25 лет (по истечении срока службы), крыша – каждые 20–40 лет и так далее, по каждому элементу.

Парламентарий отметил, что узнать сроки проведения капитального ремонта в конкретном доме можно несколькими способами. По его словам, самый удобный и современный – через электронные сервисы, такие как портал «Госуслуги» и ГИС ЖКХ.

Колунов пояснил, что в ГИС ЖКХ есть раздел с реестром программ капитального ремонта, где можно ввести точный адрес дома и увидеть все планы работ по годам и месяцам. График капремонта можно посмотреть и на сайте Фонда развития территорий – достаточно указать регион, населенный пункт и адрес в поисковой системе сайта, он выдаст график и заключенные договоры с подрядчиками.

Депутат добавил, что жильцы могут узнать сроки капитального ремонта, обратившись в управляющую организацию, которая обслуживает дом. По его словам, обращение может быть как письменным, так и устным.

Он также отметил, что можно обратиться в местную администрацию – в профильном управлении или отделе, в зависимости от населенного пункта, подскажут сроки проведения капремонта и ответят на интересующие вопросы.