Общество 16 апреля 2026 18:39

Депутат Колесник заявил о возможности перевезти Вечный огонь в Россию из Латвии

Депутат Госдумы Андрей Колесник предложил рассмотреть возможность выкупа Вечного огня в латвийском городе Даугавпилс, где власти намерены демонтировать мемориал, и перевезти его в Россию. По его словам, речь идет о сохранении памяти погибших воинов, сообщает «NEWS.ru».

Парламентарий отметил, что такой вариант можно обсудить с латвийской стороной, вплоть до выкупа мемориала. Он подчеркнул, что финансовая сторона вопроса не станет препятствием, добавив, что при необходимости люди готовы собрать средства.

Колесник также заявил, что, по его мнению, в любом случае следует рассмотреть вопрос о переносе в Россию останков советских воинов, погибших в годы войны. Он отметил, что считает идею выкупа допустимой, в том числе применительно к Вечному огню, который для многих граждан России и людей, выросших в советской традиции, имеет особое, почти сакральное значение.

В топе
В Татарстане завершается этап строительства дублера трассы Казань – Оренбург

В Татарстане завершается этап строительства дублера трассы Казань – Оренбург

15 апреля 2026
В Казани представили первый том «Антологии татарской поэзии»

В Казани представили первый том «Антологии татарской поэзии»

15 апреля 2026
