Политика 22 мая 2026 11:02

Депутат Колесник заявил, что ВС России дадут жесткий ответ на удар по ЛНР

Российские вооруженные силы дадут жесткий ответ на ночную атаку ВСУ по Старобельску в ЛНР. Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Абзацем».

Парламентарий отметил, что не все ответные действия российской стороны публикуются в СМИ, однако каждый такой удар, по его словам, наносит ущерб объектам военно-промышленного комплекса противника либо связан с действиями украинских вооруженных сил.

Он добавил, что в результате подобных ударов, как утверждает депутат, противник несет потери в технике и личном составе. Колесник также заявил, что, по его мнению, руководство Украины удерживается у власти и не заинтересовано в завершении конфликта, а удары по территории России он назвал террористическими.

Депутат подчеркнул, что российская сторона, как он считает, будет и дальше отвечать на подобные действия, добавив, что ответы будут жесткими.

#ВС РФ #ЛНР
