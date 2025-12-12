Депутат Колесник: рэпер Macan должен служить в армии на общих условиях

Фото: rosguard.gov.ru

Рэпер Macan (Андрей Косолапов) должен проходить службу в армии на общих условиях. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Он должен служить на общих условиях. Он же там не девочка, а нормальный парень. А если он отслужит год там и превратится опять в Андрея Косолапова – только хорошо. А сценический образ его никто менять не просит. Но отслужить должен, как все, на общих условиях, со всеми ребятами», – отметил он в беседе с «Абзацем».

Ранее в СМИ появлялись сообщения, что артист якобы служит на особых условиях – ему предоставили отдельного сопровождающего, который защищает его от непредвиденных ситуаций. Сослуживцам якобы запрещено подходить к рэперу и общаться с ним. Также СМИ утверждали, что Macan может неограниченно пользоваться телефоном и периодически пропускать построения и уборку территории.

«У нас здесь нет особенных. Он же не болеет. Здоровый парень – выдерживает как-то на сцене концерты все. Поэтому должен наконец-то превратиться в нормального человека – из рэпера в нормального воина. Ну а на сцене пусть будет рэпер, никто не запрещает, это его профессия», – добавил парламентарий.