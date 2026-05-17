Чтобы пресечь атаки украинских дронов на Россию, необходимо уничтожать логистические цепочки Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Парламентарий отметил, что сейчас беспилотники и комплектующие поступают на территорию противника из других стран – производственные мощности расположены в Дании, Германии и Великобритании. По словам Колесника, необходимо прерывать эти поставки и подавлять систему ПВО противника. Наносить удары по точкам на территории Украины, откуда прилетают дроны, смысла уже нет, поскольку они имеют мобильное базирование и не требуют локализации. Удары следует наносить по логистическим цепочкам, транспортным артериям, железным дорогам и мостам, подчеркнул депутат.

Колесник добавил, что страны-поставщики вооружений на Украину должны четко осознавать последствия своих действий. По его мнению, стоит наносить превентивные удары по военным объектам противника, чтобы избежать его последующих атак.

Комплектующие поступают через Польшу, но граница большая, и они могут прибывать разными путями через третьи страны, которые должны почувствовать, что поставки оружия, применяемого против России, наказуемы.

Парламентарий подчеркнул, что необходимо работать на безопасность страны: можно уничтожить дороги, железные дороги и логистические пункты на границе с Польшей. Жешув является важным хабом для поставок вооружений, и местные жители должны понимать, что снаряды ложатся все ближе. Россия должна не просто реагировать на удары, а опережать их, резюмировал Колесник.