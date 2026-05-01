Депутат Когогина доставила в зону СВО гуманитарный груз весом более 130 тонн

В преддверии Дня Победы депутат Госдумы от РТ, федеральный координатор проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия» Альфия Когогина передала очередной гуманитарный груз бойцам СВО, сообщили на официальном портале «Единой России». Общий вес составил более 130 тонн на сумму порядка 126 млн рублей.

Получателями традиционно стали курируемые «КАМАЗом» подшефные полки 430, 1232, 1233, в которых проходят службу тысячи татарстанцев, а также Военная комендатура Херсонской области.

Когогина отметила, что очередной гуманитарный конвой подготовлен в преддверии Дня Победы. В составе груза – легковые и грузовые автомобили, а также личные посылки с подарками и гостинцами от заводчан, друзей и близких, письма и детские рисунки. Каждый груз подготовлен непосредственно по просьбам командиров полков и потребностям воинских частей, добавила депутат.

В состав конвоя вошли четыре грузовых автомобиля КАМАЗ, четыре легковых автомобиля, гусеничный тягач, квадрокоптеры, колеса и запасные части, походные бани, резиновая транспортировочная лента, спальные мешки, окопные свечи, маскировочные сети, а также национальные угощения – чак-чак и казылык.

С начала спецоперации Когогина совместно с партией «Единая Россия», Народным фронтом и предпринимателями Татарстана на регулярной основе организует гуманитарные миссии и лично передает необходимое в зону СВО, Луганскую и Донецкую народные республики, Херсонскую и Запорожскую, Курскую и Белгородскую области.