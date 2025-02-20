Депутат Казгордумы заявил, что в Казани неэффективный общественный транспорт

Система общественного транспорта в столице Татарстана на сегодняшний день остается малоэффективной, что подтверждает снижение количества перевезенных пассажиров на 13% за последние пять лет при росте населения. Об этом заявил на отчетной сессии Казгордумы депутат Алексей Серов.

«Эффективна ли сегодня система городских перевозок? Я считаю, что нет», – поделился своей точкой зрения Серов.

По его словам, отрасли не хватает финансирования, а также доведения решений до логического конца. «Например, Казань – лидер по протяженности выделенных полос для общественного транспорта, но соблюдается ли на них безусловный приоритет автобусов? К сожалению, нет. В Москве попробуй на автобусную полосу выехать – сразу же штраф придет», – привел он пример.

Помимо этого, депутат отметил бесполезность транспортных карт, так как они не дают никаких скидок при оплате, а транспортные компании вынуждены платить за транзакции. Сюда же он добавил проблему компенсаций перевозчику, которые составляют 33 рубля, что ниже себестоимости поездки.

Еще одной проблемой депутат счел сокращение и закрытие некоторых автобусных маршрутов. По его словам, это не только увеличивает финансовую нагрузку на пассажиров из-за пересадок, но и увеличивает время, проводимое в пути. В результате люди покупают личные машины.

«Простой пример: у меня знакомый купил по соципотеке жилье в «Салават Купере», и пришлось ему еще машину покупать, чтобы просто была возможность выехать из жилого комплекса», – заявил Серов.

Кроме того, депутат подчеркнул, что в Казани остро стоит проблема инфраструктуры наземного электротранспорта, из-за чего снижается доверие граждан к такому транспорту и, как следствие, пассажиропоток.

Решением всех перечисленных проблем Серову видится переход общественного транспорта Казани на брутто-контракты. Также, по его мнению, необходимо дополнительное финансирование для ремонта инфраструктуры наземного электротранспорта.