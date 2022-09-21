Депутат Казгордумы: Как офицер запаса, я уверен, что мобилизация решит задачи на Украине

Депутат Казанской Городской Думы, зампредседателя политической партии «Коммунисты России» Альфред Валиев положительно оценивает решение о частичной мобилизации, объявленную сегодня Президентом России Владимиром Путиным.

«Частичную мобилизацию, объявленную Главнокомандующим, я и наша партийная организация оцениваем положительно. Это правильное решение, и я, как офицер запаса, в этом уверен, сохранит множество жизней и наших воинов, и мирных жителей, позволит эффективнее и быстрее решать поставленные задачи по денацификации и демилитаризации Украины», — отметил собеседник агентства.

Парламентарий отметил, что среди его товарищей, друзей, знакомых — а это и военные и очень много гражданских — нет ни одного, кто бы не принял положительно решение Президента России.

«Особенно люди военные, с определенным опытом, в том числе и боевых действий, прекрасно понимают необходимость проведения частичной мобилизации. Да и простые люди тоже видят, что ситуация назрела и других путей, чтобы сохранить нашу страну, жизни наших людей нет. Запад в открытую объявил своим приоритетом расчеловечивание и последующее уничтожение русских как нации полностью, под корень, через раздробление и уничтожение России. Если мы хотим выжить, нам нужно сражаться. Война с фашизмом — это общее дело и священный долг, а частичная мобилизация — это и есть борьба России и всех живущих в ней народов за своё существование», — выразил уверенность Альфред Валиев.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.