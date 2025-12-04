Депутат Казгордумы провела сеанс «Сказкотерапии» для маленьких пациентов ДРКБ

В рамках проекта Региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в Семейном доме Благотворительного фонда «Семья вместе» прошел сеанс «Сказкотерапии» для маленьких пациентов ДРКБ. Сказку «Камыр-батыр» прочитала депутат Казанской городской думы Далия Гайнанова.

«Сюжет этой истории демонстрирует, что главная сила человека – в его сердце, уме и верных друзьях. Камыр, рожденный из простого теста, становится настоящим батыром не потому, что он самый сильный, а потому, что он умеет дружить, доверять и находить нестандартные решения. Это важный урок взаимопомощи и веры в себя для каждого из нас», – поделилась Гайнанова.

Общественная приемная «Единой России» в РТ также подарила библиотеке Семейного дома новые издания татарских и русских детских сказок, а завершилась встреча теплой беседой за чаем, где все смогли поделиться впечатлениями.

«Мы большие друзья с домом «Семья вместе», активно участвуем в жизни благотворительного фонда и гордимся нашим многолетним партнерством, которое помогает делать жизнь маленьких пациентов ярче», – рассказала автор проекта, координатор Региональной Общественной приемной в РТ Анастасия Исаева.