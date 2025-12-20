Депутат Казгордумы: Поддержка семей с детьми - самая важная тема

Вопросы демографии и поддержки семей – самые важные темы, поднятые во время «прямой линии» с Владимиром Путиным. Об этом «Татар-информу» сообщила учредитель АНБО гармоничного развития детей и подростков с ограниченными возможностями «Все для детей», депутат Казгордумы Далия Гайнанова.

«Считаю, что это самая наболевшая тема, которую необходимо решать. Было бы хорошо, чтобы о семейных ценностях и традициях говорили со школьной скамьи, чтобы в школах появилась такая дисциплина», – сказала она.

Гайнанова отметила, что Владимир Путин сообщил о возврате НДФЛ семьям в размере 7% и это тоже очень важно. А еще регионы должны подключаться, разрабатывать свои программы семей, считает она. Большая работа в этом направлении проделана в Татарстане.

«В Татарстане для пропаганды семейных ценностей в 2000 году учреждена медаль «Ана даны – Материнская слава», которой награждаются матери, родившие и достойно воспитывающие пятерых и более детей. Также «Родительская доблесть» – для семей, воспитывающих семь и более детей», – отметила Гайнанова.

В регионе оказывается поддержка беременным студенткам-очницам – выплачивается единовременная выплата в размере 100 000 рублей, если они встали на учет в положенные сроки. Также для студенток есть услуга «социальной няни». Для молодых родителей работают пункты проката предметов первой необходимости для малышей. Малообеспеченным и семьям участников СВО компенсируется плата за детский сад в размере 100%, родители малышей в возрасте до трех лет получают выплаты на лекарства для ребенка. Мамы первенцев и третьих детей в семье получают региональные «сельские выплаты».