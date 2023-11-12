Депутат Казгордумы об СВО: Идет последняя война этого мира, враг жесток, но мы еще жестче

«Я понял, что должен идти, чтобы помочь и подать пример молодым»

Добровольцем в зону СВО депутат Казгордумы Альфред Валиев отправился минувшей весной в возрасте 59 лет. Сейчас он служит в должности заместителя командира по вооружению добровольческого батальона «Енисей» под позывным Альфа. Службу Альфа проходил в Херсонской области, после чего его подразделение было переброшено в район Соледара на северный фланг Бахмута.

«Сперва я занимался исключительно гуманитарной помощью, но потом, когда все воочию увидел, я понял, что там нуждаются в нашем старшем поколении. Что нужно идти туда, чтобы подать пример поколению младшему и сражаться бок о бок с ними. Нужен каждый специалист», – рассказал Альфа.

По его словам, в батальоне «Енисей» в основном воюют люди в возрасте от 40 до 60 с лишним лет. Например, один из водителей Альфы с позывным Хоттабыч находится в зоне СВО с 2014 года, несмотря на то что ему уже 65 лет.

Служит в «Енисее» и 65-летний пенсионер с позывным Иваныч. Он пришел в зону спецоперации, чтобы отомстить за погибшего сына, занимает сейчас должность командира зенитно-ракетного взвода. Один из «Уралов» в батальоне водит пожилой егерь Михаил Владимирович, который отправился на СВО в память о брате, расстрелянном поляками в Купянске.

«Некоторые пенсионеры приходят воевать вместе со своими сыновьями. Есть у нас боец с позывным Ватсон, который недавно получил орден Мужества. Он – медик нашего батальона и воюет вместе с сыном, у которого позывной Феникс. На таких людей жителям нашей страны надо, наверное, Богу молиться. Я так считаю», – подчеркнул Альфред Валиев.

«Встаньте в строй, возьмите в руки оружие, вы нужны Родине»

Альфа рассказал про ролик, в котором «Енисей» обратился с призывом к ленпеховцам (речь идет о выходцах из Ленинградского высшего общевойскового командного дважды Краснознаменного училища имени С. М. Кирова, – прим. Т-и), которые сейчас находятся на пенсии.

«Помните, что есть такая профессия – Родину защищать. Сейчас идет последняя война этого мира. Враг жесток и беспощаден, но мы еще сильнее, жестче и беспощаднее, и победа будет за нами! Встаньте в строй, возьмите в руки оружие, вы нужны Родине», – говорилось в этом послании.

И офицеры действительно пошли воевать, отметил Валиев и привел пример из жизни.

«Я дома сидел, когда ко мне постучался сосед по даче. Ему 63 года, он старший прапорщик Советской Армии. И сосед сказал, что тоже хочет идти, но попасть не может – военкомат его не принимает. А у нас казачий добровольческий корпус, у нас этот вопрос решается проще: человек приходит со справками, паспортом, и, если все в порядке по заключению службы безопасности, его сразу берут», – рассказал депутат Казгордумы.

После этих слов Альфред Валиев с гордостью продемонстрировал офицерский жетон, который он получил в училище в 1985 году в СССР «Вооруженные силы Советского Союза».

Альфред Валиев с гордостью демонстрирует офицерский жетон Фото: стоп-кадр видео

«Подвиги для нас уже нечто обыденное и каждодневное»

В разговоре о подвигах депутат подчеркнул, что они в батальоне происходят так часто, что военнослужащие уже воспринимают их как нечто обыденное и каждодневное.

«Есть у нас военнослужащий с позывным Механик, он – механик, соответственно. Трое, включая его самого, получили ранения. Механику попало в спину, попало в ногу. И он, истекая кровью, посадил двух других бойцов на квадроцикл, довез всех до пункта, куда медицинская «буханка» приходит, и там уже потерял сознание. Такие у нас золотые пенсионеры в стране», – улыбнулся Альфа.

Механик, истекая кровью, спас двоих бойцов Фото: t.me/telkomm

Он отметил, что каждый его боевой товарищ – настоящий патриот. Он слышит это в их речах, видит в их взглядах и поступках.

«Я, если получается, вечером заглядываю в телефон, смотрю на фотографии своих детей и внуков, и во мне просыпается ненависть к врагу. Такая четкая уверенность, что нельзя останавливаться, нужно двигаться вперед. В такие моменты ты обретаешь бесстрашие», – признался Альфред Валиев.

Он рассказал, что часто посещает Соледар и ничего уже не боится, потому что знает, что сражается за внука, сражается за своих дочерей, за свою супругу, за пожилую мать.

«Мне внук написал, что дед его – самый лучший в мире. Это письмо у меня на стене висит. Ребята мимо проходят, видят его. Был еще случай, когда в одной смоленской школе первоклашки сделали ангелочков из материи, штук триста. Мы их разобрали, и каждый в кармане у сердца такого носит. А еще очень многие носят чебурашек. Я вчера дочку попросил найти мне такого, так их еще попробуй найди. Для каждого солдата это сейчас один из символов России», – рассказал Альфа.

«Очень многие носят чебурашек. Для каждого солдата это сейчас один из символов России» Фото: стоп-кадр видео

«Татарстанцы нам очень помогают»

Альфа рассказал, что его основная задача в батальоне заключается в том, чтобы военнослужащие своевременно получали продукты питания и боеприпасы. Кроме того, он внимательно следит, чтобы «Уралы» и гуманитарные уазики находились в исправном состоянии.

«Не дай бог, одна из машин сломается, этого просто нельзя допустить», – подчеркнул депутат Казгордумы.

По словам Альфреда Валиева, гражданские люди военнослужащим оказывают огромную поддержку. Он напомнил, что недавно к ним прибыл груз с огромным количеством колес для автомобилей, собранных на средства неравнодушных татарстанцев. И они необходимы, поскольку за день одно-два колеса приходят в негодность.

«У меня на передке работают три "буханки" гуманитарные, одна из них татарстанская. При помощи этого уазика наш Ватсон спас троих раненых», – отметил Валиев.

Альфа рассказал, что его основная задача в батальоне заключается в том, чтобы военнослужащие своевременно получали продукты питания и боеприпасы Фото: vk.com/komrostatarstan

«Не отговаривайте мужчин, пусть идут на СВО с легким сердцем»

Альфа говорит, что не считает территорию, где сейчас проводится специальная военная операция, территорией другой страны. По его мнению, это «часть страны нашей и защищают там военнослужащие наших людей».

«И вот особенно хочу отметить, что часто вижу, когда езжу по Луганской области, как нам машут дети и как к нам относятся луганчане, с добротой в сердце. Это не чужая страна, это наша страна и наше население. И русские, и те украинцы, что там живут, они все понимают, что мы их защищаем и без нас они могли бы все погибнуть», – отметил депутат Казгордумы.

Он вспомнил плакаты с надписями «Даешь Киев!», которые периодически встречаются вдоль дорог в Луганской области, и рассказал, что солдаты шутят: «Какой нам Киев? Даешь Варшаву, даешь Лондон и Нью-Йорк!»

Валеев убежден, что, если мужчина принял решение отправиться в зону СВО, отговаривать его нельзя.

«Я считаю, что такие поступки нужно поощрять, ведь мужчина идет выполнять свой долг, защищать свою Родину. Поэтому ни в коем случае не нужно его отговаривать, чтобы он не шел туда с тяжелым сердцем и был уверен, что семья его поддерживает», – подчеркнул депутат.

Под конец беседы Альфред Валиев с позывным Альфа пожелал военнослужащим, которые сейчас находятся в зоне СВО, мужества и выдержки, чтобы дойти до победного конца.