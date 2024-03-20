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Политика 20 марта 2024 14:53

Депутат Казгордумы о выборах Президента: Альтернативы Владимиру Путину нет

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По предварительным итогам выборов Президента, убедительную победу на них одерживает Владимир Путин. Это единственно верное решение российского народа, альтернативы действующему главе государства сейчас просто нет. Таким мнением с «Татар-информом» поделился депутат Казанской городской Думы Рушан Мингазов.

«Мое личное мнение, что среди кандидатов нет альтернативы Владимиру Путину. Для меня было очевидно, что он должен остаться во главе государства. Сейчас в стране сложный экономический момент, к тому же идет специальная военная операция. Считаю, что сейчас другого кандидата, который смог бы все это с достоинством и честью для нашей страны преодолеть», - заявил собеседник агентства.

Также он прокомментировал высокую явку на прошедшие выборы. По его словам, это говорит о консолидации российского общества в непростой исторический период.

По итогам подсчета 100% протоколов действующий глава государства Владимир Путин получает 87,28% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) —3,2%.

В Татарстане, по утвержденным данным ЦИК, нынешний Президент по итогам обработки 100% бюллетеней набрал 88,74% голосов, Харитонов - 4,83%, Слуцкий - 3,93%, Даванков - 1,53%.

#выборы президента-2024 #Казгордума
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