Депутат Казгордумы о выборах Президента: Альтернативы Владимиру Путину нет

По предварительным итогам выборов Президента, убедительную победу на них одерживает Владимир Путин. Это единственно верное решение российского народа, альтернативы действующему главе государства сейчас просто нет. Таким мнением с «Татар-информом» поделился депутат Казанской городской Думы Рушан Мингазов.

«Мое личное мнение, что среди кандидатов нет альтернативы Владимиру Путину. Для меня было очевидно, что он должен остаться во главе государства. Сейчас в стране сложный экономический момент, к тому же идет специальная военная операция. Считаю, что сейчас другого кандидата, который смог бы все это с достоинством и честью для нашей страны преодолеть», - заявил собеседник агентства.

Также он прокомментировал высокую явку на прошедшие выборы. По его словам, это говорит о консолидации российского общества в непростой исторический период.

По итогам подсчета 100% протоколов действующий глава государства Владимир Путин получает 87,28% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) —3,2%.

В Татарстане, по утвержденным данным ЦИК, нынешний Президент по итогам обработки 100% бюллетеней набрал 88,74% голосов, Харитонов - 4,83%, Слуцкий - 3,93%, Даванков - 1,53%.