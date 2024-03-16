Депутат Казгордумы: На выборах вся наша страна сплотилась, верю, что явка будет высокая

На текущих выборах Президента России народ страны сплотился, поэтому стоит ждать высокой явки. Таким мнением с «Татар-информом» поделился депутат Казанской городской Думы Рушан Мингазов.

«Думаю, что в реалиях сегодняшнего дня народ сплотился, верю, что явка будет высокая. Наверное, уже все определились со своим выбором. Считаю, что эта избирательная кампания особенно важна, поскольку страна находится в непростой экономической и политической ситуации», — заявил собеседник.

Сам он проголосовал досрочно еще неделю назад во время рабочей командировки в зону специальной военной операции.

При этом Мингазов высоко оценил уровень организации выборов в Татарстане.

«Наша республика всегда находится на лидирующих позициях по всем направлениям. Выборы у нас организованы грамотно, явка должна быть высокая», — заключил депутат.

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков. Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).