Депутат Казакова выступила за контроль музыкального контента для подростков

Распространение песен с нецензурной лексикой и пропагандой запрещенных тем, ориентированных на молодежную аудиторию, необходимо своевременно пресекать. Такое мнение высказала председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова, ее слова приводит ТАСС.

Она отметила, что исполнители, работающие на молодежь, нередко выпускают альбомы и треки с ненормативной лексикой или темами, запрещенными законом. В связи с этим, подчеркнула Казакова, важно реагировать на такие случаи заранее, пока подобный контент не получил широкого распространения.

Депутат также обратила внимание, что от деструктивного контента чаще всего страдают подростки. По ее мнению, необходима более глубокая работа именно в молодежной среде, поскольку артисты, переходящие границы допустимого, ориентируются в первую очередь на юную аудиторию. Она добавила, что тексты таких песен рассчитаны именно на подростков и, как правило, не находят отклика у взрослой аудитории.

Отдельно Казакова подчеркнула ответственность организаторов массовых мероприятий. Она указала, что на городских праздниках, в том числе новогодних, иногда звучит иностранная музыка с неподходящим содержанием, смысл которой дети могут не понимать. По ее словам, этот вопрос уже обсуждается с региональными министрами культуры и руководителями учреждений.

Депутат отметила, что особенно важно контролировать иностранную музыку на детских мероприятиях, когда ее можно заменить. В то же время она признала, что в некоторых форматах, например на молодежных соревнованиях по брейк-дансу, использование зарубежных треков неизбежно.

При этом, по ее словам, необходимо понимать содержание текстов, поскольку дети, изучающие язык, могут их воспринимать. Она добавила, что взрослые – организаторы, родители и в целом среда – несут ответственность за то, какой контент слышат дети.