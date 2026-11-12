Депутат Кавшар рассказала, в каких случаях происходит выплата 13-й зарплаты

Работодатель должен выплатить сотрудникам 13-ю зарплату, если такая премия закреплена в трудовом, коллективном договоре или локальных актах компании, рассказала РИА Новости председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.

По ее словам, как правило, 13-й зарплатой называют годовую премию, но она не является обязательной и не гарантируется законом. Выплата может устанавливаться корпоративной системой поощрения в зависимости от финансовых возможностей и внутренних правил организации.

Кавшар уточнила, что тринадцатая зарплата должна быть выплачена, если условие о ней закреплено в трудовом договоре, в системе оплаты труда, в коллективном договоре или соглашении, во внутреннем положении о премировании и прочих локальных нормативных актах конкретной организации.

Депутат добавила, что выплата может быть обусловлена разными обстоятельствами: достижением производственных показателей, семейным положением или дополнительной нагрузкой по наставничеству. Кроме того, денежное поощрение может выплачиваться за длительный стаж работы в компании. Кавшар подчеркнула, что годовой бонус, его размер, условия и сроки выплаты – это право работодателя, а не установленная законом обязанность. Обязанностью работодателя это становится после внесения соответствующего условия в трудовой договор, коллективный договор либо соглашение.