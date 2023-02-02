Депутат Камиль Нугаев: «На спектакле о судьбе Хасана Туфана я не мог сдержать слез»

Арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык» провела два показа спектакля «Свет далекой звезды». Постановка, посвященная жизни татарского поэта Хасана Туфана, была представлена на татарском и русском языках на сцене культурного центра Пушкина.

В основу постановок режиссера заслуженного деятеля искусств РТ, заслуженного артиста РФ Рашида Загидуллина легла история жизни поэта, путь которого был полон превратностей судьбы. Однако, заметил он, сюжет спектаклей не является точным отражением биографии поэта. В них главный герой – только собирательный образ всех деятелей культуры, которые пострадали от репрессий в 30-х годах прошлого столетия.

Через исторические события, показанные на сцене, красной нитью проходит любовь главного героя и его верной супруги, актрисы Луизы Салигаскаровой. На протяжении 16 лет заключения мужа Луиза как жена «врага народа» лишена работы, жилья. Она потеряла ребенка, сдавала кровь, собирала и отправляла посылки с провизией супругу. И за два месяца до возвращения любимого ушла из жизни.

Оценить режиссерский замысел, погрузиться в творчество Хасана Туфана смогли студенты казанских ссузов – Казанского техникума информационных технологий и связи, Казанского колледжа технологии и дизайна, центра татарской культуры Казанского кооперативного института, а также представители культуры, образования и здравоохранения республики.

Среди почетных гостей постановки на татарском языке были и депутаты Государственного совета РТ. «Хасан Туфан – великий поэт для татарского народа. Человек, который не сломался под гнетом судьбы. В то время многие повторили его жизненный путь. Я рада, что наши молодые артисты не боятся ставить такой непростой материал. Спектакль получился превосходным, он стоит внимания публики», — поделилась впечатлениями депутат Госсовета РТ Римма Ратникова.

Не смог сдержать слез и депутат Госсовета РТ, член Комиссии по вопросам сохранения и развития татарского языка при Президенте РТ Камиль Нугаев.

«События, показанные в спектакле, происходили с нашими отцами и матерями, бабушками и дедами. Моего деда точно так же, как в сюжете, репрессировали, назвав германским разведчиком. Сейчас об этом мало кто говорит. Я сидел и перебирал в памяти все эти печальные моменты. На увиденном сегодня спектакле о трагической судьбе Хасана Туфана я не мог сдержать слез. Вся команда “Созвездия-Йолдызлык” показывает нынешней молодежи трагические эпизоды нашей истории, чтобы в будущем они такого не допустили», – отметил он.

Сегодня, 2 февраля, русскоязычную версию спектакля увидят жители Заинска на сцене ДК «Энергетик», а завтра, 3 февраля, татароязычную версию смогут оценить зрители в сельском доме культуры Муслюмовского района.

Отметим, что татарскую версию спектакля «Ерак йолдыз яктысы» удалось поставить благодаря гранту Комиссии по вопросам сохранения и развития татарского языка при Президенте РТ и личной поддержке ее председателя Марата Ахметова.