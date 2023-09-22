Депутат из Челябинска призвал запретить есть конину в России

В России предложили запретить есть конину, несмотря на то что это традиционное блюдо для некоторых народов страны. Инициативу зоозащитников поддержал депутат Госдумы Владимир Бурматов, сообщает издание Prufy.ru.

«Убивать лошадей ради мяса — это дикость. Я безусловно поддерживаю полный запрет на продажу конины и подготовлю соответствующий законопроект», — заявил политик и назвал «бредом» напоминание о том, что это традиционное блюдо.

Бурматов полагает, что разведение лошадей на мясо должно быть запрещено на законодательном уровне — он сослался на базовый ФЗ о запрете на любое убийство животных. «А лошадь, как вы понимаете, это животное», — заключил он.

В Якутии уже пригласили депутата на гастрономический фестиваль, на котором пообещали угостить различными блюдами из конины.