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Депутат из Челябинска призвал запретить есть конину в России
В России предложили запретить есть конину, несмотря на то что это традиционное блюдо для некоторых народов страны. Инициативу зоозащитников поддержал депутат Госдумы Владимир Бурматов, сообщает издание Prufy.ru.
«Убивать лошадей ради мяса — это дикость. Я безусловно поддерживаю полный запрет на продажу конины и подготовлю соответствующий законопроект», — заявил политик и назвал «бредом» напоминание о том, что это традиционное блюдо.
Бурматов полагает, что разведение лошадей на мясо должно быть запрещено на законодательном уровне — он сослался на базовый ФЗ о запрете на любое убийство животных. «А лошадь, как вы понимаете, это животное», — заключил он.
В Якутии уже пригласили депутата на гастрономический фестиваль, на котором пообещали угостить различными блюдами из конины.
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