Общество 18 ноября 2025 16:43

Депутат из Брянской области предложил ввести выплату за брак и штраф за развод

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Депутат Брянской областной Думы Михаил Иванов предложил выплачивать 20 тыс. рублей молодоженам за вступление в брак и взимать штраф в размере 40 тыс. рублей с разводящихся пар. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я предполагаю, что государство могло бы обеспечить [выплату] за вступление в брак, к примеру, 20 тыс. рублей… Любая инициатива депутатская ограничена [объемом бюджетных средств] – тогда нужно ввести штраф за развод хотя бы 40 тыс.», – заявил Иванов на сессии Всемирного русского народного собора.

Наряду с этим депутат призвал продлить срок выплат за рождение ребенка до трех лет.

Михаил Иванов известен своими экстравагантными инициативами. В частности, летом этого года он предложил отключать по ночам интернет молодым парам, у которых нет детей.

Всемирный русский народный собор проходит в Москве сегодня и завтра, 18 и 19 ноября. Руководителем этой общественной организации является патриарх Московский и всея Руси Кирилл. До него собор возглавлял его предшественник на посту предстоятеля Русской православной церкви – патриарх Алексий II.

#браки #разводы
