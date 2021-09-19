Депутат из Баварии: Выборы в России адаптированы под людей с ОВЗ лучше, чем в ФРГ

Адаптивность избирательной системы России и Татарстана под нужды людей с ограничениями по здоровью лучше, чем в Германии. Об этом на площадке Единого информационного центра в Казани рассказал депутат ландтага Баварии Ульрих Сингер.

Он отметил, что наблюдал за проходящими парламентскими выборами на территории Татарстана последние два дня. Его впечатлили практикуемые здесь подходы, позволяющие проголосовать даже тем, кто не может прийти на избирательные участки из-за здоровья.

«Мы общались с госпожой Сабурской (Уполномоченный по правам человека в РТ – прим. Т-и), обсуждали с ней права человека, в том числе права инвалидов на доступное голосование. Я вижу большие усилия республики в этом направлении. И многое сделано даже лучше, чем у нас в Германии», – объяснил Ульрих Сингер.