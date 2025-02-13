Депутат Иванов призвал запретить давать животным человеческие имена

Депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов призвал запретить давать животным человеческие имена. Такая практика задевает религиозные чувства верующих и противоречит духовным традициям, заявил он в разговоре с изданием NEWS.ru.

«Наречение животных человеческими именами, особенно именами святых, является неприемлемым и кощунственным. У каждого человека есть святой покровитель, чье имя он носит. Условно, называть кота Николаем ни в коем случае нельзя. Это проявление неуважения к духовным ценностям и традициям православия», – считает Иванов.

При этом он отметил, что инициатива не направлена на дискриминацию владельцев животных. Она призвана сформировать уважительное отношение к именам, «имеющим сакральное значение».

«Мы ни в коем случае не осуждаем любовь к животным, но призываем к осознанному и ответственному отношению к выбору имен. Необходимо проявлять уважение к религиозным чувствам других людей и избегать действий, которые могут быть расценены как оскорбительные», – заключил Михаил Иванов.