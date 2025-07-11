Депутат Иванов предложил поощрять льготами бабушек и дедушек с тремя и более внуками

Депутат Брянской областной думы и глава движения «Россия православная» Михаил Иванов выступил с инициативой ввести новый социальный статус для пожилых граждан – «многовнуковые» бабушки и дедушки. Речь идет о россиянах, воспитавших троих и более внуков. Об этом он рассказал в беседе с «Абзацем».

Иванов считает, что такие граждане заслуживают государственной поддержки наряду с многодетными семьями, ведь их вклад в демографическое развитие страны, по его словам, недооценен. Он отметил, что именно старшее поколение помогает молодым родителям, воспитывает детей и формирует традиционные семейные ценности.

Парламентарий предложил для «многовнуковых» россиян ввести ежемесячную доплату к пенсии в размере 5-7 тысяч рублей, частичную компенсацию оплаты ЖКХ (от 30 до 50%), бесплатный проезд на общественном транспорте, а также приоритетное право на санаторно-курортное лечение. Дополнительно могут быть предусмотрены налоговые льготы для тех, кто продолжает работать после выхода на пенсию.

По мнению депутата, подобные меры не только справедливы, но и стимулируют молодежь строить крепкие многодетные семьи, ведь они будут видеть, что вклад старших поколений государством признается и поощряется.

Поддержка старшего поколения соответствует целям национального проекта «Семья».