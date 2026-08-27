Депутат Гусев попросил ФАС проверить цены на цветы перед 1 сентября

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев попросил Федеральную антимонопольную службу усилить контроль за стоимостью цветов перед Днем знаний. Соответствующее обращение депутат направил руководителю ФАС России Максиму Шаскольскому, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Гусев обратил внимание, что перед 1 сентября средняя стоимость букетов может заметно вырасти, создавая дополнительную финансовую нагрузку на семьи с детьми. По его данным, в отдельные годы цветы к началу учебного года дорожали на 20–45%.

В обращении депутат попросил ФАС рассмотреть возможность введения дополнительных мер контроля за ценами на цветы в преддверии Дня знаний. По его мнению, это необходимо, чтобы не допустить необоснованного подорожания товаров, спрос на которые традиционно увеличивается перед 1 сентября.

В беседе с ТАСС Гусев отметил, что покупка букета учителю ко Дню знаний остается массовой семейной традицией для миллионов россиян. Поэтому, считает парламентарий, особенно важно не допустить необоснованного повышения цен в розничной торговле.

Депутат напомнил, что подготовка ребенка к новому учебному году уже требует от семей значительных расходов на школьную форму, обувь, рюкзак и канцтовары. Букет учителю, по его словам, остается доброй традицией, однако не должен становиться еще одной существенной статьей расходов.

Гусев подчеркнул, что повышение спроса на цветы перед началом учебного года само по себе не должно становиться основанием для бесконтрольного увеличения цен.