news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 27 августа 2026 08:32

Депутат Гусев попросил ФАС проверить цены на цветы перед 1 сентября

Читайте нас в
Телеграм
Депутат Гусев попросил ФАС проверить цены на цветы перед 1 сентября
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев попросил Федеральную антимонопольную службу усилить контроль за стоимостью цветов перед Днем знаний. Соответствующее обращение депутат направил руководителю ФАС России Максиму Шаскольскому, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Гусев обратил внимание, что перед 1 сентября средняя стоимость букетов может заметно вырасти, создавая дополнительную финансовую нагрузку на семьи с детьми. По его данным, в отдельные годы цветы к началу учебного года дорожали на 20–45%.

В обращении депутат попросил ФАС рассмотреть возможность введения дополнительных мер контроля за ценами на цветы в преддверии Дня знаний. По его мнению, это необходимо, чтобы не допустить необоснованного подорожания товаров, спрос на которые традиционно увеличивается перед 1 сентября.

В беседе с ТАСС Гусев отметил, что покупка букета учителю ко Дню знаний остается массовой семейной традицией для миллионов россиян. Поэтому, считает парламентарий, особенно важно не допустить необоснованного повышения цен в розничной торговле.

Депутат напомнил, что подготовка ребенка к новому учебному году уже требует от семей значительных расходов на школьную форму, обувь, рюкзак и канцтовары. Букет учителю, по его словам, остается доброй традицией, однако не должен становиться еще одной существенной статьей расходов.

Гусев подчеркнул, что повышение спроса на цветы перед началом учебного года само по себе не должно становиться основанием для бесконтрольного увеличения цен.

#цветы #1 сентября #день знаний #ФАС России #цены
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Shaman на «Новой волне» посоветовал СМИ брать интервью у шахтеров и учителей

Shaman на «Новой волне» посоветовал СМИ брать интервью у шахтеров и учителей

26 августа 2026
В РКБ Татарстана объяснили, чем опасны кардионагрузки

В РКБ Татарстана объяснили, чем опасны кардионагрузки

26 августа 2026
Новости партнеров